Zhvillime në shoubiz: Ledri konfirmon se ka rikthyer bashkëpunimin me Faton Shoshin Ledri Vula i është kthyer ish-menaxherit të tij, Faton Shoshi. Nga tash e tutje, këngëtari dhe artisti ndër më të dashurit për publikun, do të jetë nën menaxhimin e Shoshit, shkruan lajmi.net. Këtë e konfirmoi vetë Ledri në një intervistë me Artistët Shqiptarë, konkretisht me gazetarin Butrint Pasjaqa. Ndër të tjera, Ledri në këtë intervistë…