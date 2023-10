Zhvendoset data e seancës së Këshillit të Sigurimit për sulmin në Banjskë

Ndonëse temë kryesore e seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është prezantimi i raportit të UNMIK-ut për Kosovën, në Serbi besojnë se në fokus të seancës në Nju Jork sigurisht që do të jenë edhe ngjarjet e fundit në Banjskë.

Ata besojnë se një nga arsyet e zhvendosjes së seancës nga 18 tetori në 23 tetor është që t’i jepet kohë UNMIK-ut për të plotësuar raportin lidhur me sulmet e fundit në veri të Kosovës.

Më 23 tetor do të mbahet seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KSOKB) në të cilën do të diskutohet raporti i ri gjashtëmujor i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres për punën e Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK).

Takimi fillimisht ishte planifikuar për më 18 tetor.

Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare të Këshillit të Sigurimit, seanca do të mbahet pasdite me orën lokale, ose në mbrëmje me kohën e Evropës Qendrore.

Brazili është kryetar i Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjatë muajit tetor.

Seanca e kaluar është mbajtur më 27 prill dhe ndërkohë ka pasur rritje të tensioneve nw veri tw Kosovës. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka njoftuar të mërkurën se tashmë më 21 tetor po udhëton për në Nju Jork dhe për këtë arsye nuk ka kohë të merret me sulmet e opozitës.

Branka Latinoviq, diplomate e karrierës, vlerëson se sesioni i radhës i Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ku do të prezantohet raporti i fundit i UNMIK-ut, do të jetë një tjetër në serinë e sesioneve tematike që mbahen rregullisht pas miratimit të Rezolutës 1244.

“Në të njëjtën kohë, kjo do të thotë se për momentin nuk ka vend që Serbia të kërkojë thirrjen e një seance urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për shkak të ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës. “Serbia e humbi atë mundësi, edhe pse thirrja e saj ishte paralajmëruar disa herë publikisht”, thotë i intervistuari i Danas.

Sipas saj, shtyrja e datës së seancës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ku do të prezantohet raporti i fundit i UNMIK-ut, do të thotë se ekipit të UNMIK-ut në Prishtinë ndoshta i duhet kohë shtesë për të mbledhur dhe kontrolluar disa informacione më shumë në lidhje me zhvillimet e fundit mbi sulmin terrorist në veri të Kosovës.

“Nuk do ta përjashtoja mundësinë që data të jetë zhvendosur në pritje të vizitës së paralajmëruar të ekipit të ndërmjetësve në Beograd dhe duhet të merret parasysh edhe ndryshimi i komandantit të KFOR-it. Gjithashtu është e mundur që të zhvillohen takime të përbashkëta për të harmonizuar vlerësimin e situatës dhe masat shtesë që eventualisht do të propozoheshin. Në të njëjtën kohë, shtyrja e datës së kësaj seance konfirmon seriozitetin e situatës në veri të Kosovës, por padyshim edhe nevojën për përgatitje shtesë në UNMIK dhe marrëveshje brenda Sekretariatit të OKB-së”, vlerëson ish-ambasadori.

Ai thekson se nuk duhet të përjashtohet mundësia që arsyet e shtyrjes së seancës të jenë ngjarjet e fundit në Lindjen e Mesme, të cilat kërkojnë veprime urgjente dhe janë fokusi aktual i angazhimit të KS-së.