Zhurma për orën rreth 1.5 milion euro, Mozzik merr këtë vendim

Para disa ditësh, reperi Mozzik, është intervistuar për të dytën herë nga Dogana e Kosovës lidhur me dy orë luksoze njëra prej të cilave ka vlerë milionëshe. Kjo ngjare bëri bujë të madhe në media, gjë që nuk i pëlqej edhe aq reperit. Ditën e sotme ai ka ndarë një foto në Instastory, ku shihen…

ShowBiz

20/09/2025 18:19

Para disa ditësh, reperi Mozzik, është intervistuar për të dytën herë nga Dogana e Kosovës lidhur me dy orë luksoze njëra prej të cilave ka vlerë milionëshe.

Kjo ngjare bëri bujë të madhe në media, gjë që nuk i pëlqej edhe aq reperit.

Ditën e sotme ai ka ndarë një foto në Instastory, ku shihen disa male.

Sipas fotografisë, Mozzik ka vendosur që të pushoj pak dhe të largohet nga zhurma e këtyre ditëve.

Lajme të fundit

Lutfi Haziri: Sjellja e Kurtit po rrezikon marrëdhëniet...

Raporti i DASH-it: Kosova ndër vendet që plotësojnë...

Shqipëria konfirmon gatishmërinë për garanci sigurie në Ukrainë

“Era sovranitet”, “Urime besimtarëve të VV-së” – Publikohen...