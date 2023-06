Zhgënjimi i madh i Dybalas pas humbjes në finale, “shpërtheu” në lot pas ndeshjes

Një vit pas triumfit në Ligën e Konferencës, Roma ka dështuar në finale të fitojë trofeun e dytë më të madh në garat evropiane, atë të Ligës së Evropës.

Skuadra nga kryeqyteti i Italisë u mposht në finale nga Sevilla pas ekzekutimit të penalltive (4:1) në Budapest, shkruan lajmi.net.

Gjatë lojës së rregullt, të parët që kaluan në avantazh ishin italianët me anë të futbollistit Paulo Dybala në mintuën e 35-të. Në pjesën e dytë, Gianluca Mancini shënoi një autogol për t’i barazuar shifrat 1:1.

Gola nuk pati më as në vazhdimin dy herë nga 15 minuta dhe kësisoj ndeshja u vendos në penallti.

Futbollistët e Sevillas ishin më të vëmendshëm në konkretizimin e penalltive dhe në fund iu gëzuan trofeut të shtatë në histori të klubit.

Pas përfundimit të ndeshjes, futbollisti i Romës, Paulo Dybala “shpërtheu” në lot nga zhgënjimi.

Ai u ul në fushë ndërkaq bashkëlojtarët e tij u afruan ta ngushëllojnë./Lajmi.net/

Paulo Dybala was in tears after Roma lost in the Europa League final 💔 pic.twitter.com/5XUZMGcGBg

— ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2023