Zhgënjim edhe te qeveria gjermane pas “mosmarrëveshjes” në Bruksel: Pengesat s’na nxjerrin nga kriza

Zëdhënësi i Qeverisë Federale të Gjermanisë, Steffen Hebestreit, këtë e ka quajtur zhgënjyese.

Hebestreit tutje ka thënë se pengesa të tilla nuk qojnë drejt një zgjidhjeje, por se dialogu është e vetmja rrugëdalje. Si rrjedhojë, ai shtoi se Gjermania do të punojë intenzivisht në këtë drejtim.

“Shumë zhgënjyese që takimi në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë përfundoi prapë pa sukses. Pengesa nuk do të na nxjerrë nga kriza. Dialogu i normalizimit i ndërmjetësuar nga BE-ja është e vetmja rrugë drejt zgjidhjes. Gjermania do të vazhdojë të punojë intenzivisht me parntnerët në këtë drejtim”, deklaroi Hebestreit.

Very disappointing that the dialogue meeting between #Serbia and #Kosovo was again unsuccessful. Obstruction will not get us out of the crisis. The EU-led normalization dialogue is the only way to a solution. Germany will continue to work intensively with its partners on this. https://t.co/EFVP8sVaRX

