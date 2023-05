Zhegrova mungon në stërvitjen e Lille, humb ndeshjen kundër Marseille

Zhegorva mungoi në stërvitjet e fundit të skuadrës franceze dhe nuk do të jetë i gatshëm as për ndeshjen e javës së 36-të në Ligue 1, shkruan Lajmi.net

24-vjeçari nuk luajti as në ndeshjen e fundit të Lille, në barazimin pa gola (0-0) ndaj Monaco.

Gjatë këtij sezoni, Edon Zhegrova me Lille ka zhvilluar 21 ndeshje në Ligue 1, ka shënuar tre gola dhe ka bërë pesë asiste.

Vlera e tij momentale në sajtin e njohur “Transfermarkt” shkon deri në 7 milionë euro./Lajmi.net/

