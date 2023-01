Zhegrova: Ka ardh koha që Kosovën ta shohim në Evropian Ylli i Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova ka folur për Kampionatin Evropian. Në vitin 2023, Kosova do të luajë ndeshjet kualifikuese për Evropian, transmeton lajmi.net. Pas shortit të hedhur, ‘Dardanët’ janë në grupi I së bashku me Zvicrën, Rumaninë, Izraelin, Bjellorusinë, Andorrën. Së fundmi në lidhje me Evropianin ka komentuar anësori i Kosovës, Edon Zhegrova.…