“Zhdukja” e emisionit “Logjikonomia” televizioni ku shfaqet del me sqarim

Televizioni “Tëvë1” ka dalë me një njoftim pasi seriali satirik “Logjikonomia” u hoq nga Youtube. Ata thonë se kanali zyrtar i televizionit në Youtube është rikthyer pas disa ndërprerjeve për shkaqe teknike. Tëvë1 thotë se kjo ndërprerje s’ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit. “Ju njoftojmë se kanali zyrtar…

ShowBiz

17/11/2025 12:35

Televizioni “Tëvë1” ka dalë me një njoftim pasi seriali satirik “Logjikonomia” u hoq nga Youtube. Ata thonë se kanali zyrtar i televizionit në Youtube është rikthyer pas disa ndërprerjeve për shkaqe teknike.

Tëvë1 thotë se kjo ndërprerje s’ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit.

“Ju njoftojmë se kanali zyrtar i Tëvë1 në YouTube është rikthyer dhe tashmë funksionon normalisht, pas disa orëve të ndërprerjes për shkaqe teknike. Theksojmë se kjo ndërprerje nuk ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj të vazhdueshëm!”

 

Artikuj të ngjashëm

November 17, 2025

Big Brother VIP Kosova nis sonte edicionin e ri

November 16, 2025

Bini Diez rrëfen sulmin nga Don Xhoni: Me revole më kanë...

November 16, 2025

Afrim Muçiqi: Politikë e poshtër, kemi mbet në dorën e analfabetëve

November 16, 2025

Ndërron jetë kompozitori i njohur amerikan

November 16, 2025

Pas 10 vitesh mungesë, Mirsa Kërqeli po rikthehet në muzikë –...

Lajme të fundit

Greva njëorëshe e punëtorëve të RTK-së, kërkohet zgjidhje...

Largohen arinjtë nga fshati Bellobrad i Dragashit, Policia jep detaje

Sekuestrohen 116 patentë shoferë për dy javë në kryeqytet

Reagimi i OEK pasi fitoi betejën ligjore ndaj ZRRE