“Zhdukja” e emisionit “Logjikonomia” televizioni ku shfaqet del me sqarim
Televizioni “Tëvë1” ka dalë me një njoftim pasi seriali satirik “Logjikonomia” u hoq nga Youtube. Ata thonë se kanali zyrtar i televizionit në Youtube është rikthyer pas disa ndërprerjeve për shkaqe teknike. Tëvë1 thotë se kjo ndërprerje s’ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit. “Ju njoftojmë se kanali zyrtar…
ShowBiz
Televizioni “Tëvë1” ka dalë me një njoftim pasi seriali satirik “Logjikonomia” u hoq nga Youtube. Ata thonë se kanali zyrtar i televizionit në Youtube është rikthyer pas disa ndërprerjeve për shkaqe teknike.
Tëvë1 thotë se kjo ndërprerje s’ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit.
“Ju njoftojmë se kanali zyrtar i Tëvë1 në YouTube është rikthyer dhe tashmë funksionon normalisht, pas disa orëve të ndërprerjes për shkaqe teknike. Theksojmë se kjo ndërprerje nuk ka asnjë lidhje me serialin “Logjikonomia” apo me ndonjë përmbajtje tjetër të kanalit. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj të vazhdueshëm!”