Zhduket një vajzë në  Prizren

“Ankuesi mashkull K-Shqiptar ka njoftuar se vajza e tij ka dal nga shtëpia dhe kanë humbur kontaktet me te. Fillimisht është dyshuar se vajza gjendet në Gjakovë duke bashkëjetuar me një person, mirëpo që nga ajo kohë më nuk është lajmëruar. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregull”. /Lajmi.net/