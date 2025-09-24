Zhduket një vajzë në Ferizaj, rasti raportohet nga babai Një vajzë është raportuar e zhdukur në Ferizaj. Ankuesi mashkull ka raportuar se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Lajme 24/09/2025 09:01 Një vajzë është raportuar e zhdukur në Ferizaj. Ankuesi mashkull ka raportuar se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Lajme të fundit Përfshihet nga zjarri fabrika e prodhimit të mobileve në Ferizaj Turqia burgos komedianin dhe reperin për shaka që... Arrestohet i dyshuari në Prishtinë, ngacmoi e incizoi një grua Barduani: Beogradi i di vijat e kuqe në...