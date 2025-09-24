Zhduket një vajzë në Ferizaj, rasti raportohet nga babai

Një vajzë është raportuar e zhdukur në Ferizaj. Ankuesi mashkull ka raportuar se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

24/09/2025 09:01

Një vajzë është raportuar e zhdukur në Ferizaj.

Ankuesi mashkull ka raportuar se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.

Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

