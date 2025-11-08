Zhduket një person në Gjilan, ShKKSh-ja njofton se ka filluar misioni i kërkim-shpëtimit

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se ekipet e saj janë angazhuar sot në një operacion kërkimi në fshatin Bresalc të Komunës së Gjilanit, pas raportimit për një person të zhdukur. Sipas njoftimit, në terren është aktivizuar edhe njësia e dronave, e cila po mbështet kërkimet nga ajri për të mbuluar sa më shumë…

08/11/2025 13:57

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se ekipet e saj janë angazhuar sot në një operacion kërkimi në fshatin Bresalc të Komunës së Gjilanit, pas raportimit për një person të zhdukur.

Sipas njoftimit, në terren është aktivizuar edhe njësia e dronave, e cila po mbështet kërkimet nga ajri për të mbuluar sa më shumë terren në mënyrë efektive.

“Operacioni po vazhdon me përkushtim të plotë, dhe ne falënderojmë të gjithë vullnetarët që po kontribuojnë në këtë mision human dhe profesional.”, thuhet mes të tjerash.

