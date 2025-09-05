Zhduket një femër në Gjakovë Një femër u raportua të jetë zhdukur në Gjakovë. Është raportuar se viktima femër është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Lajme 05/09/2025 09:24 Një femër u raportua të jetë zhdukur në Gjakovë. Është raportuar se viktima femër është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm September 5, 2025 Trump planifikon të ndryshojë emrin e Departamentit të Mbrojtjes në “Departamenti... September 5, 2025 Fahri Fazliu me postim për babain e tij, Fadil Fazliu: Një... Lajme të fundit Trump planifikon të ndryshojë emrin e Departamentit të... Fahri Fazliu me postim për babain e tij,... “Dardanët” mblidhen në “Christoph Merian Park” në ora... Arrestohen dy persona në Mitrovicë të Jugut pasi...