Zhduket një femër në Gjakovë

Një femër u raportua të jetë zhdukur në Gjakovë. Është raportuar se viktima femër është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

05/09/2025 09:24

Një femër u raportua të jetë zhdukur në Gjakovë.

Është raportuar se viktima femër është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.

Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

