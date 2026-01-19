Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij
Lajme
Është zhdukur Avdyl Begaj, 39-vjeçari nga fshati Banjë e Malishevës.
Në bazë të njoftimit të fshatit, thuhet se për herë të fundit ai është parë më 18 janar, në zonën Klinë – Ujmir – Siqevë.
Gjithashtu është kërkuar ndihmë për gjetjen e këtij personi.
“Nëse dikush ka çfarëdo informacioni rreth vendndodhjes së tij, ju lutemi të kontaktoni në numrin: 044 269 767”, thuhet në njoftim.