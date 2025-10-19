Zhduket një 15-vjeçare në Prizren
Një vajzë e mitur është zhdukur në Prizren, që nga data 15 tetor. Rastin në polici e ka lajmëruar babai i saj, ditën e djeshme, ku ka thënë se vajza e tij ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Njoftimi i plotë: PERSON I ZHDUKUR/ Rr. Aziz Kelmendi, Prizren / 15.10.2025…
Lajme
Një vajzë e mitur është zhdukur në Prizren, që nga data 15 tetor.
Rastin në polici e ka lajmëruar babai i saj, ditën e djeshme, ku ka thënë se vajza e tij ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj.
Njoftimi i plotë:
PERSON I ZHDUKUR/ Rr. Aziz Kelmendi, Prizren / 15.10.2025 – 12:00. Më 18.10.2025 ankuesi m/k ka njoftuar policinë se vajza e tij 15 vjeçare ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime.