Zhduket një 15-vjeçare në Prizren

Një vajzë e mitur është zhdukur në Prizren, që nga data 15 tetor. Rastin në polici e ka lajmëruar babai i saj, ditën e djeshme, ku ka thënë se vajza e tij ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Njoftimi i plotë: PERSON I ZHDUKUR/ Rr. Aziz Kelmendi, Prizren / 15.10.2025…

Lajme

19/10/2025 08:56

Një vajzë e mitur është zhdukur në Prizren, që nga data 15 tetor.

Rastin në polici e ka lajmëruar babai i saj, ditën e djeshme, ku ka thënë se vajza e tij ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj.

Njoftimi i plotë:

PERSON I ZHDUKUR/ Rr. Aziz Kelmendi, Prizren / 15.10.2025 – 12:00. Më 18.10.2025 ankuesi m/k ka njoftuar policinë se vajza e tij 15 vjeçare ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime.

