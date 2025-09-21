Zhduket një 13-vjeçare në Fushë Kosovë

21/09/2025 10:15

Është zhdukur një vajzë e moshës 13-vjeçare në Fushë Kosovë.

Një familjar i saj ka raportuar në polici se vajza ka dalur nga shtëpia ku jeton dhe ende nuk është kthyer.

“Ankuesi mashkull kosovar raporton se mbesa e tij e mitur e moshës 13 vjeçare  kosovare ka dal nga shtëpia ku jeton dhe ende nuk është kthyer në shtëpi. Rasti nën hetime”, thuhet tutje në raportin e policisë.

