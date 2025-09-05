Zhduket Ismet Millaku nga Klina, ShKKSh’ja njofton se ka filluar misioni i kërkim-shpëtimit

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se nga sonte do të zhvillohet një operacion kërkimi në fshatin Ujë Mirë, Komuna e Klinës, për gjetjen e personit të zhdukur Ismet Millaku. Sipas njoftimit, takimi i ekipeve dhe vullnetarëve është paraparë të mbahet në Milloshevë, në orën 23:00. Shoqata ka ftuar të gjithë të interesuarit që…

Lajme

05/09/2025 23:16

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se nga sonte do të zhvillohet një operacion kërkimi në fshatin Ujë Mirë, Komuna e Klinës, për gjetjen e personit të zhdukur Ismet Millaku.

Sipas njoftimit, takimi i ekipeve dhe vullnetarëve është paraparë të mbahet në Milloshevë, në orën 23:00.

Shoqata ka ftuar të gjithë të interesuarit që të kontribuojnë në këtë aksion humanitar dhe të bashkohen me ekipet në terren.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Shukri Buja premton para futbollistëve: Në mandatin tim si kryetar, sporti...

Lajme të fundit

Shukri Buja premton para futbollistëve: Në mandatin tim...

Ndalohet për 48-orë mësuesi që ushtroi dhunë ndaj një nxënësi në Istog

Rrahmani: Zvicra shfrytëzoi gabimet tona, humbëm gjithmonë topin e dytë

Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve...