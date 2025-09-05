Zhduket Ismet Millaku nga Klina, ShKKSh’ja njofton se ka filluar misioni i kërkim-shpëtimit
Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka njoftuar se nga sonte do të zhvillohet një operacion kërkimi në fshatin Ujë Mirë, Komuna e Klinës, për gjetjen e personit të zhdukur Ismet Millaku.
Sipas njoftimit, takimi i ekipeve dhe vullnetarëve është paraparë të mbahet në Milloshevë, në orën 23:00.
Shoqata ka ftuar të gjithë të interesuarit që të kontribuojnë në këtë aksion humanitar dhe të bashkohen me ekipet në terren.