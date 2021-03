Zhbllokohet rezultati në “Old Trafford”, shënon Diallo

Talenti i ri i Manchester United, Amad Diallo, ka shënuar ndaj Milanit në kuadër të 1/8 të finales së Europa League, transmeton lajmi.net.

Diallo u inkuadrua në min 46′ në lojë, dhe arriti të shënojë pas katër minutash qëndrim në fushë.

Amad Diallo zhbllokoi rezultatin në min (50′) pas një asistimi të mirë nga Bruno Fernandes.

Rezultati momental, Manchester United 1-0 AC Milan./Lajmi.net/

🚨

Diallo with his first senior goal for Manchester United.

Clever finish after a wonderful pass from Bruno Fernandes.#MUNMIL #MUFC #UEL

pic.twitter.com/BqN61lTp29

— Sacha Pisani (@Sachk0) March 11, 2021