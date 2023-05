Zhaklinë Lekatari që po u mban “ders” kosovarëve, dikur ishte kapur me drogë në Prishtinë

Zhaklinë Lekatari vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, me deklaratat e saj aspak të hijshme.

Së fundi ajo ka ndezuar shqiptarët e Kosovës pas vizitës së saj në Serbi, shkruan lajmi.net.

Ajo u përball me një pjesë të madhe të fytyrave publike në Kosovë, kur shkroi se “ndihet e sigurt në vend ku s’ka shqipe”, të shoqëruar me një fotografi nga Beogradi me flamur serb.

Figura të shumta i reaguan Lekatarit, për mos respektim të historisë së Kosovës, meqenëse vlerësuan se plagët në Kosovë ende janë ta hapura nga krimet serbe.

Në një reagim ndaj këngëtaret kosovare, Nita Latifit, u shpreh se ajo do të fillojë t’i rrespektojë patrotizmin kur të fillohet të mësohet gjuha shqipe, e kur do të duhen shoku apo shoqja si familjar.

‘’Unë do i besoj patriotizmit tuaj kur t’ju shoh që plehrat nuk i derdhni më nga dritarja, kur të shoh që mësoni gjuhën shqipe, kur t’ju shoh që ta doni shokun dhe shoqen si familjarin tuaj, kur të shoh që të ndërhyni kur ka padrejtësi’’, tha ajo në reagimin e saj.

Por, ajo del se ka qenë e dënuar nga institucionet e rendit në vendin tonë.

E gazetarja Lekatari, del se nuk kishte probleme vetëm me fytyra të njohura, e komentues të thjesht të rrjeteve sociale. Në Aktgjykimin e siguruar nga Nacionale, del se Lekatari kishte probleme edhe me shtetin e Kosovës. Saktësisht me organet e drejtësisë.

Zhaklin Lekatari, del të jetë e dënuar nga Gjykata e Prishtinës, për përpunim, prodhim dhe përgatitje të substancave narkotike. Keto vepra thuhet t’i ketë kryer në bashkëkryerje me Burim Kursani i njohur me emrin artistik Bim Bimma. Madje vetë gazetarja, e kishte pranuar fajsinë.

Ajo u dënua me gjobë prej 500 eurove, si dhe me dënim me Burgim me kohzgjatje prej një (1) viti, dënim ky që nuk do të ekzekutohej, nëse e njejta nuk do të përsëriste vepra penale për një periudhë prej dy viteve./Lajmi.net/