Zgjodhi Greqinë para Shqipërisë: Kurti merr kritika të ashpëra

Vendimi i kryeministrit Albin Kurti për të mos shkuar në darkën joformale të liderëve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë, në kuadër të përgatitjeve për Procesin e Berlinit është i dëmshëm për Kosovën, thonë analistët politikë. Sipas tyre, vetë përjashtimi i Kurtit nga ky takim mund të prolongojë zbatimin e marrëveshjeve të Procesit të Berlinit dhe rrugën integruese në Bashkimin Evropian. Po ashtu, ata potencojnë se hatërmbetjet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama do të duhej të liheshin anash.

Sociologu dhe analisti politik, Artan Muhaxhiri thotë për KosovaPress se është e papranueshme dhe palogjikshme që problemet, të cilat ai i quan artificiale të Kurtit me Ramën të dramatizohen deri në atë nivel, saqë të projektohen në raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian.

“Është krejtësisht e papranueshme që problemet artificiale mes kryeministrit Kurti dhe kryeministrit Rama të dramatizohen deri në atë nivel saqë të projektohen në raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Takimi i sotëm nuk ka qenë vetëm i kryeministrit Rama, por ka qenë edhe i BE-së, prandaj është krejtësisht e palogjikshme që të refuzohet…pasi kjo dëmton rrugën evropiane të Kosovës… Është tejet zhgënjyes ky refuzim i Kurtit që të marrë pjesë në këtë takim, pasi ai është ftuar si i barabartë me liderët të tjerë të Ballkanit. Natyrisht aty do të bëhen biseda të rëndësishme, plane dhe orientime strategjike. Vetë përjashtimi i Kurtit dhe Kosovës nga këto marrëveshje gjithsesi do të shkaktojë dëme afatgjate në proceset e ndryshme integruese evropiane. Në fakt edhe problemet aktuale që janë nga disa prej marrëveshjeve të kaluara do të mund të diskutoheshin dhe të kërkohej zgjidhje”, thotë ai.

Ndërkaq, drejtoresha ekzekutive e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Arbresha Loxha, thotë për KosovaPress se pjesëmarrja e kryeministrit Kurti në takimin e sotëm në Tiranë ka qenë e domosdoshme për shkak të Procesit të Berlinit.

Ajo konsideron se dallimet ndërmjet dy kryeministrave shqiptarë do të duhej të liheshin anash, në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të jenë akterë dhe influencues të Procesit të Berlinit.

“Ne konsiderojmë se është e domosdoshme (që kryeministri Kurti) me qenë (pjesë e këtij takimi), ndonëse është në lidershipin e Qeverisë së Shqipërisë. S’ka asnjë pengesë që kryeministri me qenë aty. Hatër mbetjet që dy kryeministrat i kanë është çështje tjetër dhe diçka që duhet me u zgjidh përtej kornizave që janë rajonal dhe evropian. Natyrisht unë pres që ndër të tjera përveç mosmiratimit të lëvizjes së lirë në mes Kosovës dhe Bosnjës së Hercegovinës do të diskutohet edhe për alternativën e Ballkanit të Hapur, apo një hapje ekonomike dhe procedurale e cila është proklamuar prej Gjermanisë, siç është tregu i përbashkët rajonal”, thekson Loxha.

Takimi joformal i liderëve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë ka filluar rreth orës 13:00 në Tiranë, ku po diskutohet për koordinimin dhe hartimin e kërkesave të përbashkëta të rajonit për t’i paraqitur në Samitin e Procesit të Berlinit, që do të mbahet po ashtu në Tiranë më 16 tetor.

Në këtë takim ka marrë pjesë edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi.

Mospjesëmarrjen e kryeministrit Albin Kurti në këtë takim e ka konfirmuar zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu, i cili ka thënë se Kurti e ka njoftuar kryeministrin Rama se nuk mund të shkojë në këtë takim, meqë muaj më parë e ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë në Kretë të Greqisë.

Kurti dhe Rama kanë ftohur raportet mes vete pas anulimit të mbledhjes së dy qeverive më 14 qershor.

Kryeministri Kurti nuk e priti Ramën në takim as në fillim të muajit korrik, pikërisht kur ky i fundit ishte në Kosovë në kuadër të përgatitjeve për takimin e sotëm joformal për Procesin e Berlinit.