Komentet Hyseni i bëri në Pressing.

“Nuk ka shaka më të madhe sesa me thënë po iki prej autoritarizmit dhe po shkoj në Vetëvendosje. Nuk ka shaka më të madhe”, tha Hyseni duke komentuar largimin e Vjosa Osmanit nga LDK.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Paramendoje ti situatën e njëjtë për mendimin e për një votim të tillë se çka kish me ndodh në Vetëvendosje’, pyet Hyseni.

“Albini ka kërkuar bile edhe mos me jetuar në Kosovë njerëzit që e kanë kundërshtuar, nëse bash do do me hy në këtë muhabet”, përfundoi Hyseni.