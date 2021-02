Zgjidhni një lule dhe zbuloni anën e fshehtë të personalitetit tuaj

Lulëkuqja

Je person i dashuruar me festat e zhurmshme dhe me shumë njerëz. Je njeri kreativ, të pëlqen të mësosh gjëra të reja dhe ke talent në shprehjen e personalitetit tënd unik. Por, kujtohu se lulëkuqja prodhon opiumin e rrezikshëm dhe madje edhe vdekjeprurës.

Iris

Lulja e Irisit është një ylber që simbolizon optimizmin. Njerëzit që tërhiqen nga kjo lule janë tipa krijues, kanë fantazi të shfrenuara dhe imagjinatë ‘të çmendur’. Mund të mërzitesh lehtë dhe madje edhe të harrosh premtimet që ke bërë. Pak rregull do të të ndihmojë të kursesh energjitë e tua.

Tulipani

Je çmendurisht i dashuruar me udhëtimet dhe je gjithnjë në kërkim të një ndryshimi. Adaptohesh shumë shpejt, por në të njëjtën kohë je shumë i/e lidhur me familjen dhe miqtë. Je njeri me perceptim të mirë, i/e kujdesshëm/e dhe me mirësi, por ndonjëherë mund të jesh arrogant/e.

Trëndafili

Trëndafili është i lidhur sigurisht me dashurinë, ndaj mund të thuhet se je person romantik, i dashur dhe i apasionuar, por preferon të respektosh traditat dhe zakonet, madje edhe të një stili të vjetër. I kushton vëmendje estetikës dhe do gjithmonë të shohësh më të mirën tek të tjerët.

Zambaku

Je njeri i respektuar dhe dinjitoz, sepse njerëzit të trajtojnë si një mentor. Je i dhimbsur, i dashur dhe do gjithnjë të ndihmosh të tjerët. Ke shumë shije dhe vishesh me stil.

Orkidea

Kjo lule është shumë delikate, ndaj tregon se je njeri i mirë dhe paqësor, i cili urren mosmarrëveshjet dhe konfliktet. Ndonjëherë preferon të jesh vetëm dhe misterioz. Në periudhën Viktoriane, kjo lule simbolizonte luksin dhe dashurinë.

Violeta

Kjo lule lidhet me pastërtinë dhe modestinë. Ju vlerësoni minimalizmin dhe thjeshtësinë, por në të njëjtën kohë vlerësoheni për një shpirt të rrallë. Librat që shpjegojnë ëndrrat, zakonisht e interpretojnë këtë lule si rrugë drejt suksesit.

Kamomili

Nëse të pëlqen kjo lule e vogël dhe e gjallë, me siguri je tip që buzëqesh gjithnjë dhe të pëlqen të kesh optimizëm dhe gëzim rreth vetes. Të pëlqen të shtysh aktivitetet për më vonë, të përfshihesh në festa dhe të rrethohesh nga shumë miq. Vlerësoni gjithashtu edhe aktivitetet në natyrë.

Narcizi

Je njeri i dashur dhe përkëdhelës për të dashurit e tu, por je njëkohësisht edhe shumë punëtor dhe ambicioz. Edhe në rastet kur je pa pikën e kreativitetit, di t’i bësh ballë detyrave dhe problemeve që të sjell jeta.

Luledielli

Kjo është një lule shumë e madhe dhe e lëvizshme. Edhe ti ngjan me të dhe rrezaton lumturi dhe ngrohtësi. Vetëm prezenca jote mund të ndriçojë të gjithë dhomën. Di si t’i ndihmosh të tjerët dhe të ndihmosh ata që kanë nevojë. Je një “diell i ndritshëm”, i sjellshëm dhe energjik dhe valët pozitive që lëshon ndikojnë edhe tek të tjerët.