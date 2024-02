Zgjerohet “Superpuna”: Kurti e Murati shpalosin sot detaje Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka njoftuar se sot do të bëhet zgjerimi i skemës “Superpuna”. Të pranishëm do të jenë Kryeministri, Albin Kurti dhe Ministri i Financave, Hekuran Murati, shkruan lajmi.net. Takimi do të filloj sot në, ora 11:00, në ndërtesën e Qeverisë. “Lansohet zgjerimi i skemës Superpuna. Marrin pjesë kryeministri Albin Kurti…