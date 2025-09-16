Zgjerohet rrjeti i transportit urban në Prishtinë, Rama: 30 linja të reja, qasje në çdo lagje e fshat
Nga sot, transporti publik në Prishtinë ka hyrë në një fazë të re zhvillimi me zgjerimin e rrjetit të linjave urbane në lagje dhe fshatra që më parë nuk kishin qasje në autobusë.Ky transformim i rëndësishëm siguron që çdo 7 minuta të ketë një autobus në dispozicion për të transportuar qytetarët drejt destinacionit të tyre.
Këto detaje në një konferencë për medie i dha kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama i cili tha se kjo u bë e mundur fal punës 3 vjeçare në reformën e transportit publik urban.
Sipas tij flota e autobusëve u rrit nga 51 autobusë në 172.
“Zgjerimi i rrjetit të transportit publik tash sjell linja në lagjet e Prishtinës ku deri tani nuk ka pas autobusë dhe kjo është një prej pikave kyçe, zonat e kryeqytetit si Taslixhe, Velania, Bledi, Arbëria Sofalia, lagjia Qendresa Nic, Veterniku e Zllatari të gjitha këto prej sot kanë me pas autobusë shërbime të autobusëve në të gjitha këto pjesë të kryeqytetit. Po ashtu, me këtë transformim po i lidhim të gjitha fshatrat në kryeqytet fshatin Marec, Vitia e Mareci, Sicceva, Kolovica, Dyzi, Zllashi, Ballabani, Nisheci, Gllogovica, Llabjani, Busia, Slivova, Llajshevci, Shkabaj, Drenoci, Prugoci pra të gjitha këto tash ndërlidhem me kryeqytetin. Këto janë transformime në kryeqytet që i kemi përmbi 30 linje të ndryshme dhe 172 autobusë e dini që kemi nënshkruar kontratat me sektorin privat prej 51 autobusëve që i ka trafiku urban tash i shtohen 121 të tjerë shtesë, dhe e kemi një sistem të unifikuar me një biletë gjithëditore”, tha ai.
Po ashtu, sot u lansua edhe aplikacioni “Kuleta Digjitale e Prishtinës” ku qytetarët mund t’i blejnë biletat e transportit publik.
E të gjithë qytetarët që e shkarkojnë tani këtë aplikacion, muaji i parë i biletave është falas.
“Kuleta digjitale është një inovacion ku qytetarët sot…qytetarët të cilët e downlodojnë këtë aplikacion edhe e kanë 1 muaj pa pagesë e kanë biletën për 1 muaj pa pagesë i inkurajojë qytetarët që përdorin trafikun urban që ta downlodojnë dhe me këtë e kanë 1 muaj pa pagesë në kryeqytet”, tha ai.
I pari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama teksa vizioi edhe një nga pritoret e autobusëve në kryeqytet theksoi që tashmë frekuencat e lëvizjes së autobusëve janë të sigurta e të shpejta.
“Kemi me pas autobusë të rinj e po ashtu frekuenca të jetë e siguri që çdo 7 minuta të ketë autobusë që i marrin pasagjerët dhe i dërgojnë në destinacionet e tyre. E keni parë që në gjithë kryeqytetin tash i kemi edhe linjat e veçanta për autobusë i kemi shenjëzimi horizontal tash e kemi edhe shenjëzimin vertikal edhe jemi në proces ku po i lusim qytetarët që ngasin makina ta respektojnë linjën që është e posaçme për autobus”, theksoi kreu i Prishtinës./kp