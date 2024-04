​Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni: Ja kush prin momentalisht Sipas rezultateve të para të publikuara nga Komisioni Shtetër Zgjedhor i Maqedonisë së Veriut, mes VLEN dhe Frontit Evropian, për momentin duke prirë me vota është Bujar Osmani nga Fronti Evropian me 17.03%, derisa Arben Taravari nga VLEN deri tani ka 12.45%. Prin Gordana Siljanoska Davkova nga VMRO DPMNE-ja opozitare me 36.51, pasuar nga Stevo…