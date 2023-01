Zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi më 19 mars

Kryetarja e Parlamentit të Malit të Zi, Danijela Gjuroviq, ka shpallur zgjedhjet presidenciale për 19 mars të këtij viti.

“Sipas nenit 89 të Kushtetutës së Malit të Zi dhe nenit 2 të Ligjit për Zgjedhjen e Presidentit të Malit të Zi, Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi është i autorizuar dhe i obliguar të shpallë zgjedhjet për Presidentin e Malit të Zi jo më vonë se 120 ditë. para përfundimit të mandatit të Presidentit të Malit të Zi. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të vitit 2018. Mandati aktual i Presidentit të Malit të Zi filloi me betimin para deputetëve të Kuvendit të Malit të Zi më 20 maj, 2018, pra dita e fundit e afatit për shpalljen e zgjedhjeve është 19 janari 2023”, thuhet në njoftimin e Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit.

Duke pasur parasysh se prilli është festa e madhe fetare e të tri konfesioneve më të shumta në Mal të Zi, u gjykua se është më e përshtatshme dhe më e përshtatshme që data e mbajtjes së zgjedhjeve të jetë 19 mars 2023.

“Në fakt, më 9 prill është festa fetare e Pashkëve për besimtarët katolik, më 16 prill është festa fetare e Pashkëve për besimtarët ortodoks dhe më 21, 22 dhe 23 prill është festa fetare e Ramazanit. Bajrami për besimtarët islam. Të tria festat fetare bien të dielën, e cila është dita e paraparë me ligj për mbajtjen e zgjedhjeve. Gjithashtu duke pasur parasysh mundësinë që asnjëri nga kandidatët e mundshëm në zgjedhjet presidenciale të mos fitojë në raundi i parë, d.m.th. nuk do të marrë më shumë se gjysmën e votave të vlefshme të votuesve që votuan, ishte e nevojshme të merret parasysh fakti që raundi i dytë i zgjedhjeve mbahet pas 14 ditësh, gjë që përsëri nuk do të ishte e përshtatshme nëse ra gjatë festave fetare dhe për këtë arsye u caktua data 19 mars, që me atë rast raundi i dytë i zgjedhjeve të mbahej më 2 prill 2023”, thuhet në njoftim, raporton RTVCG.