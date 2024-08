Zgjedhjet parlamentare do të mbahen me kamera në çdo vendvotim, Elezi tregon kush mund të ketë qasje në to Zgjedhjet e rregullta parlamentare do të mbahen më 9 shkurt 2025 dhe partitë politike po përgatiten. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka detyrën t’i organizojë zgjedhjet do të vendosë kamera “në çdo vendvotim”, tha zëdhënësi Valmir Elezi. Ai tha se KQZ s’do të ketë qasje në pamjet e kamerave dhe se ato “nuk mund të…