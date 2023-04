Zgjedhjet në veri, KQZ-ja tregon ku mund të gjendet qendra e votimit

KQZ-ja njoftoi të dielën se nëpërmjet në këtë link https://eomp.kqz-ks.org/, votuesit që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 23 prillit, do të mund ta gjejnë vendvotimin.

“Në këtë makinë kërkuese janë përditësuar të dhënat e listës votuese në përputhje me vendimin e KQZ-së për miratimin e listës së qendrave të votimit dhe lokacionet e tyre, i datës 14 prill 2023. Sipas këtij vendimi, numri i përgjithshëm i qendrave të votimit në këto katër komuna është 19 me gjithsej 34 vendvotime, prej tyre 6 janë qendra votimi të rregullta me gjithsej 6 vendvotime, ndërsa 13 qendra të tjera votimi janë alternative me gjithsej 28 vendvotime”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/