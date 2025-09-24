Zgjedhjet në Tiranë, Rama: Manastirliu ka mbështetjen e plotë të PS, rivalët garojnë për të humbur
Kryetari i Partisë Socialiste, njëherazi kryeministri Edi Rama, po zhvillon sot një takim me deputetë dhe ish-deputetë të qarkut Tiranë si dhe ministrat e kabinetit.
Në takim është dhe deputetja Ogerta Manastirliu, e cila është propozuar nga Rama si kandidate për bashkinë e Tiranës nga radhët e PS, shkruan ATSH.
Takimi, i cili po zhvillohet në selinë e PS, ka në fokus përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, pas vendimit të marrë të martën pasdite nga këshilli bashkiak i Tiranës, që propozon shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj për mungesë në detyrë të paktën për tre muaj.
Në fjalën e tij, kryesocialisti Rama nënvizon se ka ardhur momenti të adresohet boshllëku i lënë në Tiranë nga arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj.
“Tema jonë, si palë përgjegjëse për mbarëvajtjen e punëve në këtë vend është që të adresojmë pa humbur kohë boshllëkun përditë e më të dëmshëm në krye të bashkisë së Tiranës”, tha Rama.
“Tirana nuk mund të gdhihet dhe të ngryset pafundësisht si një trup pa kokë dhe qytetarët e Tiranës nuk mund të bashkëjetojnë pafundësisht me një bashki kokëkëputur, e cila duke mos pasur një të zgjedhur në krye të saj nuk mund ta ketë as legjitimitetin demokratik për t’i udhëhequr drejt të ardhmes”, shtoi Rama.
“Tema jonë si PS, është se sot krahas të gjitha punëve të tjera, të nisim punët për zgjedhjet e reja në Tiranë, ku me kandidaten e duhur, dhe patjetër dhe me organizmin dhe mbështetjen e duhur do të marrim rezultatin e duhur për t’i dhënë lokomotivës së Shqipërisë, shpejtësinë e duhur për Tiranën 2030 në Shqipërinë 2030”, shtoi Rama.
“Më vjen shumë mirë, siç edhe ju të gjithë e keni konstatuar, kandidatura e Ogertës ka gjetur mbështetjen e plotë të familje sonë të madhe politike, ku të gjithë çmojnë kandidaten tonë për Tiranën, dhe janë të gjithë të një mendje se është radha e saj ta udhëheqë Tiranën me ambicien dhe qetësinë që e ka karakterizuar gjithnjë në të gjitha detyrat që ka pasur tani”, theksoi Rama.
“Aq e fortë është mbështetja e PS ndaj Ogertës, saqë është krejt pa interes se cilët do të jenë kandidatët e saj rivalë të cilët do të hyjnë në garë të humbur, por do të dalin nga gara edhe më të humbur. Edhe në anketimin që kemi bërë enkas është shumë e qartë që shumica e qytetarëve nuk e kanë gjëkundi mendjen tek ndonjë rival i PS-së, po e kanë mendjen me plot të drejtë hallin tek problematikat që kërkojnë adresim dhe zgjidhje nga bashkia e Tiranës”, u shpreh Rama.
“Pas 7 muajsh pa një kryetar bashkie të votuar në krye të detyrës dhe po kështu pa një kryetar bashkie të dënuar nga drejtësia lidhur me detyrën u detyruam të ndërmarrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajn, por të detyrueshëm në raport me fatin e kryeqytetit. Këshilli bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të reja deri ndezjes me orë të plota të makinerisë së bashkisë Tiranës.
“Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap por nuk ia vlen të merremi as me ata që u ka rënë Diella në kokë, as me ata që e quajnë ‘diktaturë’ kur shumica parlamentare detyrohet të kalojë në votimin e programit pasi i ndalohet t’ia paraqesë programin Kuvendit me metodat famëkëqija të rrylave të fytit dhe bërrylave në sallën e Kuvendit, dhe as me atë që tre herë rresht nuk e mundën dot Erionin me luftën e tyre patologjike, me kandidaturat e tyre politike dhe karikaturat e tyre mediatike që sot fryjnë gjokset me sebepin e një letre anonime ndaj një kundërshtari të lidhur duar dhe këmbë.
Megjithatë, gjyqi i tyre prej tellallësh të tezgave të pazarit mediatik dhe pasqyrave të gjykatave sociale është një temë tjetër, ashtu sikurse është një temë krejt tjetër edhe çekuilibri i peshores së drejtësisë në rastin e kryetarit të bashkisë.
“Por, qoftë tezgat dhe pasqyrat e gjysmëvërteta linçuese ndaj tij, qoftë procesi i drejtësisë për të janë tema që nuk mund të hyjmë si palë, pasi të merresh me kandidaturat dhe karikaturat është humbje kohe, dhe të merresh me drejtësinë është humbje busulle.
Tema jonë është që një histori drejtësie plot pikëpyetje, pikëçuditje dhe pikëpresje që nuk dihet për më tepër sa do të zgjasë të mos e marrë peng pafundësisht kryeqytetin e Shqipërisë dhe punë e tij”, tha Rama.
Më herët sot, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim edhe me nënkryetarët e bashkisë së kryeqytetit, të cilët do të menaxhojnë bashkinë deri në zgjedhjet e ardhshme.