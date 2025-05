Zgjedhjet në Shqipëri, numërohen 60% e votave nga diaspora, PS në avantazh me 54% Janë numëruar mbi 106 mijë nga gjithsej 194 mijë zarfe të votave të ardhura nga diaspora sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Deri tani, procesi ka përfshirë rreth 60% të totalit, me një rezultat që favorizon qartë Partinë Socialiste e Shqipërisë. PS kryeson me 57,209 vota, që përfaqësojnë 54% të votave të…