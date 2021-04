Sipas raportimit të fundit nga i gjithë vendi, pjesëmarrja në gjithë Shqipërinë deri në orën 18:00 ka shkuar në nivelin e 45.43% .

Sipas të dhënave zyrtare nga KQZ pjesëmarrja më e madhe vijon në Qarkun e Dibrës me 51.53%, më pas Qarku i Tiranës me 51.44% , ndjekur nga Qarku i Kukësit me 48.01 %.