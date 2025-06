Zgjedhjet në ShBA – Bernie Sanders në përkrahje të Zorhan Mamdani për kryetar të New York-it

Me një javë të mbetur deri në përfundimin e votimit në zgjedhjet paraprake demokrate për kryetar bashkie të qytetit, senatori njoftoi mbështetjen e tij për anëtarin progresiv të Asamblesë, Zohran Mamdani, transmeton lajmi.net

“Në këtë moment të rrezikshëm në histori, status qou politike nuk është mjaftueshëm e mirë. Ne duhet të kemi lider të ri që është i gatshëm të zgjohet t’u kundërvihet interesave të fuqishme të korporatave dhe të luftojë për klasën punëtore. Zohran Mamdani e ka këtë vizion. Ai është zgjidhja më e mirë për kryetar të New York-it”, ka shkruar Sanders në postimin e tij./lajmi.net/

At this dangerous moment in history, status quo politics isn’t good enough.

We need new leadership that is prepared to stand up to powerful corporate interests & fight for the working class. @ZohranKMamdani is providing that vision. He is the best choice for NYC mayor. https://t.co/8QiYGvTUMj

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 17, 2025