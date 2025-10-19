Zgjedhjet në RMV: VLEN thotë se është e para, BDI shpall fitore në disa komuna, balotazhi më 2 nëntor
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë votuar këtë të dielë në rundin e parë të zgjedhjeve lokale për të zgjedhur kryetarët e komunave dhe këshilltarët komunalë në 80 komuna, plus në qytetin e Shkupit.
Votimi filloi në orën 07:00 dhe qendrat e votimit nisën të mbyllen në orën 19:00. Numërimi nis menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve dhe rezultatet e para dalin më pas.
Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dalja në zgjedhje deri në orën 18:30 ishte 46.65 për qind.
Gjatë procesit, autoritetet nuk kanë raportuar për ndonjë incident serioz. Ndërkaq, gjatë ditës në një konferencë për media ministri i Brendshëm maqedonas, Goce Andreevski, bëri të ditur se dy persona ishin arrestuar në Prilep për shkak të “dhënies së ryshfetit” gjatë procesit zgjedhor. Megjithatë, ministri vlerësoi se procesi është duke u zhvilluar në mënyrë të qetë dhe në demokratike.
Këto janë zgjedhjet e teta lokale që nga shpallja e pavarësisë së shtetit në vitin 1991. Qytetarët në Maqedoni të Veriut po votuan për herë të dytë brenda më pak se dy vjetësh, pasi vitin e kaluar në prill dhe maj u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare.
Të drejtë vote në zgjedhjet lokale kishin 1.832.415 qytetarë, sipas listës zgjedhore të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ).
Të shtunën votuan të sëmurët dhe personat e tjerë që nuk kishin mundësi të votonin të dielën, personat në shtëpitë e të moshuarve, si dhe ata që ndodhen në paraburgim ose janë duke vuajtur dënimin me burgim.
Në mesin e numrit të përgjithshëm të shtetasve me të drejtë vote ishin edhe 112.000 persona që janë me punë të përkohshme ose qëndrim jashtë vendit, si dhe 2.162 persona në burg ose paraburgim dhe 450 votues nga shtëpitë e të moshuarve.
Në gjithë vendin kanë qenë gjithsej 3.480 vendvotime.
Për 81 poste të kryetarëve të komunave garuan 309 kandidatë, ndërsa për vendet në këshilla garuan mbi 10.490 kandidatë nga gjithsej 576 lista.
Këta kandidatë – pjesëmarrës në zgjedhje – u propozuan nga gjithsej 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, përkatësisht kandidatura të pavarura.
Karakteristikë për kandidatët për kryetarë komunash ishte dominimi i burrave, të cilët ishin 277 ose 89.64%, ndërsa gratë ishin vetëm 32, përkatësisht 10.36%.
Numrin më të madh të kandidatëve e kishte Qyteti i Shkupit – 16 për kryetar komune dhe 19 lista për këshilltarë.
Fushata për këto zgjedhje lokale zgjati 20 ditë – filloi më 29 shtator dhe përfundoi në mesnatën e 17 tetorit, kur filloi edhe heshtja zgjedhore.
Për zgjedhjet lokale u akredituan 1.462 vëzhgues, prej tyre 808 vendorë dhe 664 të huaj.
Në këtë raund të parë të zgjedhjeve duhet të zgjidhen përbërjet e reja të këshillave komunalë, ndërsa për kryetar komune do të konsiderohet i zgjedhur ai që ka fituar 50 për qind plus një votë, me kusht që në votim të kenë dalë së paku një e treta e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore të komunës përkatëse.
Sipas rregullave, nëse asnjë nga kandidatët nuk e përmbush këtë kusht, mbahet edhe rundi i dytë, ku qytetarët zgjedhin mes dy kandidatëve që kanë fituar më shumë vota.
Rundi i dytë është caktuar për 2 nëntor.
Buxheti i përgjithshëm që shteti ka ndarë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve lokale arrin në 9 milionë e 760 mijë euro, nga të cilat dy të tretat janë para të destinuara për mediat dhe reklamimin politik të paguar.
Përveç kësaj shume, shtohet edhe kompensimi për anëtarët e këshillave zgjedhorë (KZ), si dhe shpenzimet për transportin dhe shpërndarjen e anëtarëve të KZ-ve dhe materialit zgjedhor nga komisionet zgjedhore komunale deri te vendvotimet, pasi këto i mbulojnë vetë pushtetet lokale.
Shtatë zgjedhjet e mëparshme lokale në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur në vitet: 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021./Radio Evropa e Lirë