Zgjedhjet në Maqedoni të Veriut, kjo është komuna që u shënua dalja më e lartë e votuesve

Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni të Veriut, ka publikuar të dhënat e para për daljen e votuesve deri në orën 09:00. Sipas këtyre të dhënave, deri në orën 9:15 të drejtën e tyrepër të votuar e kanë shfrytëzuar 3 për qind e votuesve, apo afro 42 mijë qytetarë. Sipas të dhënave të publikuara në faqen…

Lajme

19/10/2025 12:44

Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni të Veriut, ka publikuar të dhënat e para për daljen e votuesve deri në orën 09:00. Sipas këtyre të dhënave, deri në orën 9:15 të drejtën e tyrepër të votuar e kanë shfrytëzuar 3 për qind e votuesve, apo afro 42 mijë qytetarë.

Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor KSHZ), pjesëmarrja më e lartë e votuesve në nivel të të gjithë vendit u regjistrua në komunën e Çashkës me 8.26% dhe më e ulëta në Vrapçisht me 0.87%.

Gjatë konferencës së parë për shtyp KSHZ-ja njoftoi për një pengesë teknike në një vendvotim në Kumanovë. Sipas kreut të KSHZ-së Boris Kondarko, për shkak të ndërprerjes së rrymës elektrike në këtë vendvotim nuk mund të përdoret aparati biometrik. Me vendim të KSHZ-së votimi ka vazhduar me sprej dhe uv lamb.

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Numërohen votat për kuvendin komunal në Prishtinë- Këta janë 10 më...

October 19, 2025

​Bastisjet në Zubin Potok dhe Zveçan lidhen me vrasjen e doganierit...

October 19, 2025

Vdekja e Bugajskit, Joseph: Të gjithë atyre që u angazhuan me...

October 19, 2025

Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje

October 19, 2025

Vdes regjisori shqiptar, Atdhe Gashi

October 19, 2025

Osmani nga AKI: Rezultati në Çair është determinues për orientimin e...

Lajme të fundit

Numërohen votat për kuvendin komunal në Prishtinë- Këta...

​Bastisjet në Zubin Potok dhe Zveçan lidhen me...

Vdekja e Bugajskit, Joseph: Të gjithë atyre që...

Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje