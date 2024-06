Zgjedhjet në BE, Ahmetaj: Rrymat e ekstremit të djathtë mund të kenë rol negativ në perspektivën e Kosovës Nënkryetarja e PDK-së, Mimoza Ahmetaj, e cila ka qenë ish-ministre e Integrimeve thotë se është kurioze për të parë rezultatin e zgjedhjeve në BE për Parlamentin Evropian, duke u shprehur se rrymat e ekstremit të djathtë po marrin përkrahje nga qytetarët evropian. ‘’Zgjedhjet që do të mbahen këtë javë na bëjnë kurioz që ta shohim…