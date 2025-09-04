Zgjedhjet lokale, sot tërhiqet shorti për renditjen e subjekteve politike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) organizon sot tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike të certifikuara në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale më 12 tetor 2025. Tërheqja e shortit do të bëhet nga ora 11:00, thuhet në njoftimin për media nga KQZ-ja. Më 12 tetor 2025 do të mbahen zgjedhjet e rregullta për kryetar të…

Lajme

04/09/2025 08:14

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) organizon sot tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike të certifikuara në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale më 12 tetor 2025.

Tërheqja e shortit do të bëhet nga ora 11:00, thuhet në njoftimin për media nga KQZ-ja.

Më 12 tetor 2025 do të mbahen zgjedhjet e rregullta për kryetar të komunave dhe asamblistë të kuvendeve komunale.

