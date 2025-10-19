Zgjedhjet lokale në RMV, BDI shpall fitoren në Komunën e Likovës dhe Pllasnicës
Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi shpalli fitoren në Komunën e Likovës dhe Pllasnicës. “E fillojmë fitoren e madhe me fitore në raundin e parë në dy komuna, dhe atë në Likovë ku ka mbaruar procesi zgjedhor dhe kandidati jonë Erkan Arifi ka fituar. Po ashtu edhe në Pllasnicë ka fituar kandidati jonë”, tha Arbër Ademi./Alsat.mk
