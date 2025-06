Zgjedhjet lokale/ Hapet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve Duke filluar nga dita e sotme, do të hapet afati për subjektet politike për të aplikuar për t’u certifikuar për pjesëmarrje në Zgjedhjet Lokale të 12 tetorit dhe për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve garues. Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka treguar për RTKLive se kjo periudhë do të zgjasë 49 ditë. “Duke…