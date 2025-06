​Zgjedhjet lokale, deri tani vetëm këto parti kanë bërë koalicion Afati për partitë politike për të njoftuar KQZ-në, respektivisht Zyrën për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politik se do të kërkojnë certifikim për pjesëmarrje përmes koalicionit në Zgjedhjet Lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale apo se nuk do të garojnë në këto zgjedhje, do të përfundojë sot (e hënë, 23…