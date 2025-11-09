Zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki, KQZ publikon shifrat e pjesëmarrjes

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar shifrat e pjesëmarrjes në votim për zgjedhjen e 5 kryebashkiakëve të rinj në Shqipëri. Pjesëmarrja në votime në pesë bashki deri në orën 11:00 është 10.82%. Bashkia Vlorë: 6.94% Bashkia Berat: 10.99% Bashkia Cërrik: 15.16% Bashkia Mat: 24.21% Bashkia Tepelenë: 21.27%

09/11/2025 16:29

