Zgjedhjet e parakohshme po trokasin: Krasniqi takon ambasadorët e Italisë dhe SHBA Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) Memli Krasniqi ka zhvilluar sot takime me ambasadorin e SHBA-së Jeffrey Hovenier dhe ambasadorin italian Antonello De Riu, pak ditë pas takimit me kryeministrin Albin Kurti ku u propozua shkuarja e vendit në zgjedhje të parakohshme. Në takim me diplomatin italian, kreu i PDK-së tha se qytetarët dhe…