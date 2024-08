Zgjedhjet e 9 shkurtit me ndryshime- Qytetarët mund të votojnë 10 kandidatë për deputetë si dhe s’ka heshtje zgjedhore Zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në vend do të mbahen me 9 shkurt 2025, datë kjo e përcaktuar ditë më parë nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme ka bërë disa ndryshime në procesin e votimit brenda Kosovës. Pa heshtje zgjedhore 48-orëshe, e me procedura të lehtësuara për mërgimtarët, do të…