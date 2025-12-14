Zgjedhjet e 28 dhjetorit, Rashiti: Do të monitorohen vetëm nga DnV, rreziku për manipulim kësaj here është më i madh
“Kësaj here jemi vetëm në dorë të Demokracisë në Veprim (DNV-së) për monitorimin e zgjedhjeve. Siç e kanë bërë gjithmonë, DnV-ja do e bëjë prapë më së miri. Rreziku për manipulim kësaj here është më i madh. Eugen Cakolli, Ismet Kryeziu….të gjithë, edhe organizatat ndërkombëtare, do të varen nga vlerësimi i DnV-së”, ka shkruar Rashiti.