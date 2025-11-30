Zgjedhjet e 28 dhjetorit, KQZ tregon numrin e subjekteve që kanë aplikuar për pjesëmarrje
Deri më tani, e diel, 30 nëntor 2025, ora 14:00, dymbëdhjetë parti politike kanë plotësuar formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, i cili është i ngjashëm me formularin e proceseve të kaluara zgjedhore. Zëdhënësi i KQZ-së Valmir Elezi ka bërë të ditur se këto parti politike janë PDK,…
Lajme
Deri më tani, e diel, 30 nëntor 2025, ora 14:00, dymbëdhjetë parti politike kanë plotësuar formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, i cili është i ngjashëm me formularin e proceseve të kaluara zgjedhore.
Zëdhënësi i KQZ-së Valmir Elezi ka bërë të ditur se këto parti politike janë PDK, LDK, Kosovaki Nevi Romani Partia, Jedinstvena Goranska Partija, Za Slobodu Pravdu i Opstanak, Kosova Demokratik Türk Partisi; Partia Liberale Egjiptiane, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Socialdemokratska unija – SDU, Lista Serbe, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe Fjala.
Afati për aplikim të subjekteve politike për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit ka nisur më 24 nëntor dhe përfundon sonte në orën 23:59./kp