Zgjedhjet e 28 dhjetorit, ende nuk ka fluks të shtuar të mërgimtarëve
Ka mbetur edhe një javë që qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës të kenë mundësi të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Platforma për t’u regjistruar, e hapur që nga 26 nëntori, do të jetë funksionale deri më 6 dhjetor, ndërkohë që votuesit jashtë vendit kanë mundësi të zgjedhin njërën nga…
Lajme
Ka mbetur edhe një javë që qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës të kenë mundësi të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Platforma për t’u regjistruar, e hapur që nga 26 nëntori, do të jetë funksionale deri më 6 dhjetor, ndërkohë që votuesit jashtë vendit kanë mundësi të zgjedhin njërën nga tri format e votimit.
Ata mund të votojnë fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Kosovës nëpër botë, mund të dërgojnë fletëvotimin përmes postës në kutinë postare të Komisionit Qendror Zgjedhor apo në ndonjërën prej kutive postare të KQZ-së që është hapur jashtë vendit.
Megjithatë, bashkatdhetarët duhet të kenë kujdes një gjë: votimi fizik në Kosovë, pra në vendbanimet e tyre në Kosovë, nuk do të jetë i mundur nëse paraprakisht regjistrohen për të votuar njërën prej formave të përmendura më lart.
Thirrje në adresë të bashkatdhetarëve përçojnë të gjitha partitë politike, në forma të ndryshme. Ish-kryeparlamentari Dimal Basha, kohën e mbajtjes së zgjedhjeve e sheh si mundësi për një mobilizim më të madh.
Edhe pse lëvizjet nga Diaspora për momentin mbeten brenda normales, vlerësohet se pjesëmarrja e mërgatës mund të ketë rol të rëndësishëm në rezultatin e zgjedhjeve. Me afatin e regjistrimit që po i afrohet fundit dhe sezonin e festave që zakonisht rrit qarkullimin, ditët në vijim pritet të tregojnë nëse thirrjet për mobilizim do të sjellin një angazhim më të madh drejt 28 dhjetorit.
Ndërkohë, agjencitë turistike që veprojnë në vend, nuk vënë në pah ndonjë lëvizje për interes të shtuar për rezervim biletash aeroplani, krahasuar me vitin e kaluar, pavarësisht se fundviti zakonisht shënon kërkesa më të mëdha.
“Nuk kemi diçka ndonjë fluks të shtuar sa i përket pjesës së zgjedhjeve. Natyrisht mërgimtarët kanë filluar të vijnë për festat e fundvitit, por deri në këto momente diçka ndonjë fluks më të shtuar për shkak konkretisht të zgjedhjeve nuk kemi pasur. Janë festat e fundvitit që çdo vit në kësi kohe fillojnë të vijnë bashkatdhetarët”, tha për RTK-në Melisa Statovci, agjente e shitjes së biletave të aviokompanive.
“Të hënën hyjmë në muajin dhjetor, ata zakonisht i kanë pushimet nga 23-24 sepse janë kërshëndellat dhe besoj se do të rritet numri, për momentin është numër shumë i vogël”, tha Shyhrete Shaqiri, një tjetër agjente e shitjes së biletave të aviokompanive.
Agjentë turistikë nënvizojnë edhe faktin se përgjatë festive të fundvitit, edhe çmimet e larta mund të jenë pengesë për lëvizje të shtuar. Megjithëkëtë lëvizjet e mërgatës nuk maten me vijat ajrore sepse një pjesë e madhe e tyre lëvizin udhëve tokësore.
Ndonëse nuk dihen shifrat e sakta për numrin e bashkatdhetarëve që vijnë në Kosovë gjatë fundvitit, organizatat që i monitorojnë fushatat dhe proceset zgjedhore vlerësojnë se ndikimi i tyre në rezultat ka qenë i rëndësishëm. Sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mërgata do të ketë mundësi të votojë në 10 qendra të reja votimi, pesë nga to në Gjermani, tri në Zvicër, një në Mbretërinë e Bashkuar dhe një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjithsej 43 vendvotime dhe kapacitet deri në rreth 50 mijë votues.