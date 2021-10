Zgjedhjet e 17 tetorit, ky është paralajmërimi i Blerim Latifit për VV-në

Latifi ka thënë se Vetëvendosje nuk ka investuar politikisht në zgjedhjet lokale të 17 tetorit.

“Rezultati i 14 shkurtit nuk do të përsëritet në zgjedhjet e 17 tetorit. VV ka hy në këto zgjedhje me një lloj komoditeti. Fryma politike nuk është e qëndrueshme në kohë. Nuk është një konstantë që qëllon në kohë, kështu që nuk besoj se investimi apo besimi i madh i Vetëvendosjes do t’i përmbushë pritjet”, ka thënë ai në T7.

“Unë konsideroj se komoditeti me të cilin ka hy VV në këto zgjedhje lokale, duke mos investu në kandidatura sfiduse, nuk është lodhë me nxjerrë kandidatura të cilat do të sfidonin seriozisht disa kryetarë komunash. Në aspektin tjetër, nuk i ka kushtu shumë rëndësi fushatës, diçka të cilët e kanë bërë kundërshtarët politik”, ka shtuar tutje Latifi.

Vetëm dy javë para zgjedhjeve, ish-ministri i Shëndëtësisë, Arben Vitia, ka hequr dorë nga pozita e tij për t’u marrë me kandidaturën për Prishtinën.