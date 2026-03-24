Zgjedhje të jashtëzakonshme apo procedurë të re për presidentin: Çfarë pritet nga Kushtetuesja për dekretin e Osmanit?
Lajme
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese për dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit duket se është drejt fundit.
Deputetët nga partitë kryesore parlamentare kanë shprehur pritshmëritë e tyre për vendimin përfundimtar.
Në Debat Plus, Vigan Qorrolli, deputet i LVV-së, tha se partia e tij pret që dekretit t’i jepet vlerësimi si i pavlefshëm dhe antikushtetues.
Sipas tij, kjo do të hapë rrugë për një procedurë të re të zgjedhjes së presidentit.
“Pritet e VV-së janë që dekreti së pari të shpallet nul, antikushtetues. Dhe më pas e dyta pikë e petituimit të aktgjykimit të jetë që ta lejojë Kuvendin në një procedurë të re ta zgjedhje presidentin”, ka thënë Qorrolli.
Nga ana tjetër, Përparim Gruda, deputet i PDK-së, theksoi se Kuvendi aktual ka humbur legjitimitetin dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Ai pret që vendimi i Gjykatës të qartësojë procesin, por nënvizoi se zgjidhja politike duhet të jetë kthimi te qytetarët përmes votës.
“Ne presim që të qartësoj procesin e zgjedhjes së presidentit. Për neve vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Sepse ky Kuvend e ka humb jo vetëm legalitetin por edhe legjitimitetin”, ka thënë Gruda në Debat Plus.
Ermal Sadiku, deputet i LDK-së, ka theksuar që dekretit të presidentes t’i jepet vlerësimi i drejtë, duke mundësuar shpërndarjen e Kuvendit dhe organizimin e zgjedhjeve brenda afatit kushtetues prej 45 ditësh.
“Presim që ta pranohet dekreti i Presidentes edhe të shkojmë në zgjedhje, në afatin kohor që është i përcaktuar me Kushtetutë, brenda 45 ditëve”, ka thënë Sadiku.