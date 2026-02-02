Zgjedhja e nënkryetarit, Hasani: Kushtetuta është e qartë, çobanët me lexu e kuptojnë

02/02/2026 19:35

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani ka folur në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb.

Ai në Klan Kosova tha se në lidhje me këtë, Kushtetuta është shumë e qartë.

Madje, u shpreh se edhe “çobanët po ta lexojnë, e kuptojnë”, tha Hasani në Klan Kosova.

“Kushtetuta është e qartë, çobanët me lexu e kuptojnë. Kushtetuta është e qartë, thotë “komunitetet i përfaqësojnë ata që e marrin votën e shumicës së komuniteteve”, është shumë e qartë”, u shpreh ai.

