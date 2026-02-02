Zgjedhja e nënkryetarit, Hasani: Kushtetuta është e qartë, çobanët me lexu e kuptojnë
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani ka folur në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Ai në Klan Kosova tha se në lidhje me këtë, Kushtetuta është shumë e qartë. Madje, u shpreh se edhe “çobanët po ta lexojnë, e kuptojnë”, tha Hasani në Klan Kosova. “Kushtetuta është e…
Lajme
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani ka folur në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb.
Ai në Klan Kosova tha se në lidhje me këtë, Kushtetuta është shumë e qartë.
Madje, u shpreh se edhe “çobanët po ta lexojnë, e kuptojnë”, tha Hasani në Klan Kosova.
“Kushtetuta është e qartë, çobanët me lexu e kuptojnë. Kushtetuta është e qartë, thotë “komunitetet i përfaqësojnë ata që e marrin votën e shumicës së komuniteteve”, është shumë e qartë”, u shpreh ai.