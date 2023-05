Zgjedhja e Luljeta Aliut në KPM, ECPMF thotë se do ta njoftojë Këshillin e Evropës Pas zgjedhjes së mbështetëses së Lëvizjes Vetëvendosje, Luljeta Aliut anëtare e Këshillit të Pavarur të Mediave, kanë vazhduar reagimet e organizatave ndërkombëtare për lirinë e medias. Qendra Evropiane për Lirinë e Medias dhe Shtypit, me seli në Gjermani, ka paralajmëruar se do ta informojë Këshillin e Evropës për këtë zhvillim, që për ta, është shqetësues.…