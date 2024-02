Zgjedhen tre ekspertë për hetimin e furnizimit me rezerva shtetërore Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, ka shqyrtuar CV-të e kandidatëve. Nga shtatë që kanë aplikuar, Komisioni Hetimor Parlamentar ka menduar se vetëm tre i kanë plotësuar kushtet. Tre kandidatët të cilëve i kanë plotësuar kushtet janë: Ilmi Jashari jurist, Hasim Krasniqi nga fusha e prokurimit publik…