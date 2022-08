Zëvendëssekretari i NATO-s flet me komandantin e KFOR-it lidhur me situatën e krijuar në veri të Kosovës Zëvendëssekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mircea Geoana, ka telefonuar komandantin e KFOR-it, Ferenc Kajari, për ta pyetur në lidhje me situatën në Kosovë. Telefonata erdhi pikërisht pas tensioneve të cilat u ngritën të dielën në veri të vendit,në lidhje me vendosjen e reciprociteti nga Qeveria e Kosovës në drejtim të Serbisë, për letërnjoftimet dhe targat.…